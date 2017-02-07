Количество молодых ученых в России резко увеличилось
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что за последние десять лет количество российских ученых в возрасте до 39 лет увеличилась на 30 процентов.
Пресс-конференция, на которой он выступил, была посвящена вручению президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год. Андрей Фурсенко назвал имена лауреатов премии и поделился своим мнением относительно развития науки в России, - сообщает «Индикатор».
Отдельно он отметил уровень соперничества в генетике, но при этом заметил, что российские ученые не бояться включаться в работу. Фурсенко заявил, что сегодня российская наука претерпевает значительные изменения.
Следующая новость Президент России утвердил ратификацию соглашения по «Турецкому потоку»
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии