Количество молодых ученых в России резко увеличилось

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что за последние десять лет количество российских ученых в возрасте до 39 лет увеличилась на 30 процентов.

Пресс-конференция, на которой он выступил, была посвящена вручению президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год. Андрей Фурсенко назвал имена лауреатов премии и поделился своим мнением относительно развития науки в России, - сообщает «Индикатор».

Отдельно он отметил уровень соперничества в генетике, но при этом заметил, что российские ученые не бояться включаться в работу. Фурсенко заявил, что сегодня российская наука претерпевает значительные изменения.