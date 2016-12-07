Количество жертв землетрясения в Индонезии перевалило за 90 человек
Как минимум 92 человека погибли в результате разрушительного землетрясения у берегов Индонезии.
Счет пострадавших от стихии идет на сотни. Согласно последним данным, их от 300 до 500 человек. Состояние более 70 человек медики оценивают как тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Austrakia.
Спасатели отмечают, что землетрясением разрушены более двухсот домов и нежилых зданий. При этом под завалами остаются десятки людей.
Ранее сообщалось, что, по сведениям, посольства РФ в Индонезии, россиян среди погибших и пострадавших нет.
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