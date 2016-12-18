Количество жертв теракта в Йемене возросло до 42

Число йеменских военнослужащих, погибших в результате взрыва в городе Аден возросло до 42 человек.

Ранее сообщалось о 30 жертвах инцидента. Количество раненых составляет несколько десятков человек, передает агентство Sputnik со ссылкой на источники в службе безопасности.

Ранее сообщалось, что взрыв был устроен террористом-смертников. Он подорвал себя рядом с группой военных, пришедших получать зарплату.