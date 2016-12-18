Количество жертв теракта в Йемене возросло до 42
Число йеменских военнослужащих, погибших в результате взрыва в городе Аден возросло до 42 человек.
Ранее сообщалось о 30 жертвах инцидента. Количество раненых составляет несколько десятков человек, передает агентство Sputnik со ссылкой на источники в службе безопасности.
Ранее сообщалось, что взрыв был устроен террористом-смертников. Он подорвал себя рядом с группой военных, пришедших получать зарплату.
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