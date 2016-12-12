Количество жертв теракта в Стамбуле возросло до 44
Число жертв двух взрывов в районе стамбульского стадиона Бешикташ увеличилось до 44 человек.
Ранее сообщалось о 38 погибших, большинство из которых составляли полицейские. Ранения в результате инцидента получили более 150 человек. По данным местного телевидения, несколько раненых скончались в больница, сообщает ТАСС.
Одно из взрывных устройство было заложено в автомобиль, припаркованный у автобуса с турецкими спецназовцами. Второе нес на себе смертник, который совершил самоподрыв в парке у стадиона.
Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Соколы свободы Курдистана».
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