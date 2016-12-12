Количество жертв теракта в Стамбуле возросло до 44

Число жертв двух взрывов в районе стамбульского стадиона Бешикташ увеличилось до 44 человек.

Ранее сообщалось о 38 погибших, большинство из которых составляли полицейские. Ранения в результате инцидента получили более 150 человек. По данным местного телевидения, несколько раненых скончались в больница, сообщает ТАСС.

Одно из взрывных устройство было заложено в автомобиль, припаркованный у автобуса с турецкими спецназовцами. Второе нес на себе смертник, который совершил самоподрыв в парке у стадиона.

Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Соколы свободы Курдистана».