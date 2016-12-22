Количество жертв суррогата в Иркутске перевалило за 70
Число жертв отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске достигло 71 человека.
Большинство из них скончались в больницах. В настоящее время в стационаре остаются 36 пострадавших, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
В Иркутске действует режим чрезвычайной ситуации. Продажа непищевой спиртосодержащей продукции запрещена. По делу о массовом отравлении задержаны 12 человек.
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