Количество жертв суррогата в Иркутске перевалило за 70

Число жертв отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске достигло 71 человека.

Большинство из них скончались в больницах. В настоящее время в стационаре остаются 36 пострадавших, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

В Иркутске действует режим чрезвычайной ситуации. Продажа непищевой спиртосодержащей продукции запрещена. По делу о массовом отравлении задержаны 12 человек.