Количество жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло вдвое

Число погибших в результате отравления спиртосодержащим косметическим средство в Иркутске возросло до 17 человек.

«На утро 19 декабря число доставленных в больницы города достигло 37 человек, из них скончалось – 17 человек», - отмечено на сайте прокуратуры Иркутской области.

Ранее сообщалось только о восьми, а затем о 15 погибших в результате отравления.

По факту происшествия проводится проверка. В СМИ появились сообщения о том, что косметическое спиртосодержащее средство «Боярышник», которое употребляли погибшие и пострадавшие, могло быть контрафактным.