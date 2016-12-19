Количество жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло вдвое
Число погибших в результате отравления спиртосодержащим косметическим средство в Иркутске возросло до 17 человек.
«На утро 19 декабря число доставленных в больницы города достигло 37 человек, из них скончалось – 17 человек», - отмечено на сайте прокуратуры Иркутской области.
Ранее сообщалось только о восьми, а затем о 15 погибших в результате отравления.
По факту происшествия проводится проверка. В СМИ появились сообщения о том, что косметическое спиртосодержащее средство «Боярышник», которое употребляли погибшие и пострадавшие, могло быть контрафактным.
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