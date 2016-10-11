Количество жертв обрушения четырех домов в Китае выросло до 20
В городе Вэньчжоу (Китай) обрушились четырех жилых дома, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на СМИ.
В результате инцидента на востоке страны погибли 20 человек.
Установлено, что указанные здания были построены незаконно. Квартиры сдавались в аренду рабочих.
В работах на месте происшествия задействованы несколько сотен человек.
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