Количество жертв обрушения четырех домов в Китае выросло до 20

В городе Вэньчжоу (Китай) обрушились четырех жилых дома, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на СМИ.

В результате инцидента на востоке страны погибли 20 человек.

Установлено, что указанные здания были построены незаконно. Квартиры сдавались в аренду рабочих.

В работах на месте происшествия задействованы несколько сотен человек.