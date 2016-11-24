Количество жертв ЧП в Китае достигло 40

Число погибших в результате обрушения при строительстве электростанции на востоке Китая возросло до 40 человек.

По данным местных СМИ, в момент ЧП на месте происшествия находились 68 человек, передает ТАСС. Предполагается, что под завалами остаются 26 человек. Их ищут пожарные и спасатели, которым помогают специально обученные собаки и два робота.

Ранее сообщалось о 22 погибших и двух раненых.