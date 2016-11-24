Количество жертв ЧП в Китае достигло 40
Число погибших в результате обрушения при строительстве электростанции на востоке Китая возросло до 40 человек.
По данным местных СМИ, в момент ЧП на месте происшествия находились 68 человек, передает ТАСС. Предполагается, что под завалами остаются 26 человек. Их ищут пожарные и спасатели, которым помогают специально обученные собаки и два робота.
Ранее сообщалось о 22 погибших и двух раненых.
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