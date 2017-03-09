Кожура от овощей полезна для здоровья

Проведя ряд исследований, американские специалисты смогли установить, что за месяц в организме испытуемых, которые съедали овощи вместе с кожурой, произошли положительные изменения.

В частности, за время опыта люди ни разу не заболели ОРЗ. Это говорит о повышении сопротивляемости организма к вирусам, - сообщает «Экономика сегодня».

Также «окреп» и пищеварительный тракт добровольцев. Эксперты объясняют это тем, что для переваривания кожицы необходимо больше усилий, чем для самих овощей. Кожура тяжелее усваивается организмом, но вместе с тем помогает ему очиститься от шлаков и токсинов.