Кожура от овощей полезна для здоровья
Проведя ряд исследований, американские специалисты смогли установить, что за месяц в организме испытуемых, которые съедали овощи вместе с кожурой, произошли положительные изменения.
В частности, за время опыта люди ни разу не заболели ОРЗ. Это говорит о повышении сопротивляемости организма к вирусам, - сообщает «Экономика сегодня».
Также «окреп» и пищеварительный тракт добровольцев. Эксперты объясняют это тем, что для переваривания кожицы необходимо больше усилий, чем для самих овощей. Кожура тяжелее усваивается организмом, но вместе с тем помогает ему очиститься от шлаков и токсинов.
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