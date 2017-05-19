Кофеин спасет от облысения

Ученые из Германии пришли к выводу, что кофе стимулирует рост волос и помогает предотвратить облысение.

Эксперты взяли образцы волосяных фолликул у склонных облысению мужчин, и поместили их в пробирки с питательной средой. К части образцов исследователи также добавили кофеин.

В итоге, получавшие кофеин фолликулы выросли в длину на 46 процентов больше, чем находившиеся в простом питательном растворе образцы. Благодаря кофеину также вырос почти вдвое жизненный цикл фолликул, - сообщает «Экономика сегодня».

Научные сотрудники уверены, что в будущем результаты их исследования могут использоваться в создании косметического средства, которое поможет людям бороться с облысением.

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