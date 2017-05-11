Кофе заменит обезболивающие препараты
Сотрудники Гарвардского университета доказали, что кофе способен снижать болевые ощущения. В частности, у людей, страдающих бессонницей.
Американские исследователи объясняют это тем, что кофеин увеличивает уровень дофамина в мозге, который «гасит» боль. Правда, если человек выспался, кофе не помогает справиться с недугом, отмечают ученые, - сообщают «Актуальные новости».
Данные результаты были получены после опыта на лабораторных грызунах.
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