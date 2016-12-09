Кофе снижает риск старческого слабоумия

Насчет долголетия можно поспорить, а вот то, что чашечка кофе в день уменьшает риск старческого слабоумия, - это факт. По крайней мере, так говорят американские ученые. И утверждение это не голословное, ибо на протяжении 10 лет они наблюдали за стариками, которые регулярно пили кофе или напитки с кофеином.

Проанализировав скопленные данные, а в исследованиях участвовали 6,5 тысячи мужчин и женщин старше 65 лет, ученые пришли к выводу, что употребление в день 261 мг кофеина, а это примерно две чашки кофе в день, снижало вероятность развития старческого слабоумия больше чем на треть, - сообщает «ФАН».

Дело в том, объяснили медики, что кофеин "блокирует специфические химические рецепторы", которые у пожилых людей могут начать функционировать неправильно. А из-за этого очень портится память.

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