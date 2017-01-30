Кофе не повышает артериальное давление
Американские ученые заявили, что кофе никак не влияет на артериальное давление. По взгляду специалистов, употребление кофе может привести к гипертонии только в совокупности с другими факторами.
Специалисты провели эксперимент с участием 170 тысяч добровольцев, которые в течение 33 лет пили кофе каждый день, - сообщает «Экономика сегодня».
Оказалось, что даже у заядлых кофеманов не замечалось видимого повышения артериального давления.
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