Кофе не повышает артериальное давление

Американские ученые заявили, что кофе никак не влияет на артериальное давление. По взгляду специалистов, употребление кофе может привести к гипертонии только в совокупности с другими факторами.

Специалисты провели эксперимент с участием 170 тысяч добровольцев, которые в течение 33 лет пили кофе каждый день, - сообщает «Экономика сегодня».

Оказалось, что даже у заядлых кофеманов не замечалось видимого повышения артериального давления.