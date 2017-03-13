Кобзон выступил против участия Юлии Самойловой в «Евровидении»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон выступил против участия певицы Юлии Самойловой, прикованной к инвалидному креслу, в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве.

По его словам, Юлия молодец, что психологически преодолела свою болезнь и поет, но участвовать в этом «коммерческо-политическом шоу» категорически не рекомендовал.

«Я против того, чтобы наши исполнители участвовали в этом конкурсе. Это неправильно. Не дай бог, если обидят инвалида, — это будет вопиющее безобразие. Меня это волнует, я категорически против нашего участия», — цитирует «РИА Новости» слова Кобзона.

Ранее Первый канал выбрал представителем от России на конкурсе «Евровидение», который пройдет в этом году в Киеве, певицу Юли. Самойлову с песней Flame Is Burning.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста отказаться трансляции «Евровидения», а также не отправлять российских исполнителей на этот международный конкурс. В своем обращении Милонов указал, что Киев проводит «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику», в местных СМИ и украинском сегменте интернета «развернута настоящая вакханалия», а в самой стране «поднимает голову неонацизм». Позже в Кремле данную инициативу отвергли.

В мае 2016 года первое место на конкурсе «Евровидение» заняла украинская исполнительница Джамала, второе - певица из Австралии Дэми Им, а третье место досталось россиянину Сергею Лазареву.

Финал конкурса состоится 13 мая 2017 года.

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Места: Россия, Киев
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