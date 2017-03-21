Кобзон обрадовался сообщению о запрете Самойловой въезда на Украину

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон обрадовался известию о запрете въезда на Украину для российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой.

«Я очень рад, потому что я все время говорил незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они искусственно создали, как говорят в футболе, «положение вне игры», – заявил Кобзон, отметив, что 30 тысяч долларов, внесенные за участие в конкурсе, не стоят потери чести и достоинства.

Он также призвал «не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам».

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что российская певица Юлия Самойлова не сможет выступить на международном конкурсе «Евровидение», который пройдет весной в Киеве, так как служба безопасности Украины подготовила решение о запрете на въезд исполнительницы в страну. Он также уточнил, что власти Украины запретили российской певице въезд в стану за «незаконное посещение Крыма».

Руководство «Первого канала» приняло решение отправить на международный конкурс «Евровидение» 26-летнюю певицу Юлию Самойлову. Отмечается, что девушка, прикованная к инвалидному креслу с детства, выступит с песней под названием Flame is burning («Пламя пылает»).

Финал конкурса состоится 13 мая 2017 года в Киеве, сообщает «Федерал пресс».