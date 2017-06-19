Коалиция США сбила сирийский военный самолет

Представители международной коалиции, которую возглавляют США, связались с российскими военными после инцидента со сбитым сирийским истребителем-бомбардировщиком недалеко от Ракки.

В официальном заявлении коалиции говорится, что 18.43 по местному времени самолет сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF.

«В соответствии и правилами самообороны, он был немедленно сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet», - говорится в сообщении коалиции США.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал действия международной коалиции, возглавляемой США, новым актом войны против Сирии.

США 18 июня сбили истребитель-бомбардировщик Су-22 сирийских военно-воздушных сил в районе Ракки. Минобороны Сирии заявило, что борт участвовал в операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которую проводили в регионе силы ополчения и правительственная армия, сообщает Nation news.

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Теги:
Места: США, Сирия
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