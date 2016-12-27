Коалиция разрушила последний мост через Тигр в районе иракского Мосула
В результате авиаудара, нанесенного международной коалицией во главе с США, разрушен последний мост через реку Тигр в районе иракского Мосула.
Как пояснили в командовании коалиции, мост был разрушен еще в понедельник, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-Би-Си».
Ранее коалиция вывела из строя четыре других моста через Тигр в попытке ограничить возможности террористов для маневра.
Удары были нанесены, несмотря на предупреждения Международной организации по миграции ООН о том, что разрушение мостов затруднит и перемещения мирных жителей Мосула в случае их срочной эвакуации из города.
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