Коалиция США разбомбила две деревни в Сирии
Международная коалиция по главе с США разгромила две деревни на юге сирийской провинции Эль-Хасаке.
В результате ударов погибли не менее 17 мирных жителей. Один из ударов пришелся по деревне Аль-Хамади. Там погибли восемь человек.
Другой удар коалиция произвела по деревне Хидаж. На месте скончались четверо детей и пять женщин, передает РИА «Новости».
В начале мая в результате удара коалиции по поселению Аль-Фадель погибли 25 человек. В российском МИДе не раз заявляли, что эти действия совершаются без согласия официального Дамаска и без резолюции Совета Безопасности ООН.
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