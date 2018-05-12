Коалиция США разбомбила две деревни в Сирии

Международная коалиция по главе с США разгромила две деревни на юге сирийской провинции Эль-Хасаке.

В результате ударов погибли не менее 17 мирных жителей. Один из ударов пришелся по деревне Аль-Хамади. Там погибли восемь человек.

Другой удар коалиция произвела по деревне Хидаж. На месте скончались четверо детей и пять женщин, передает РИА «Новости».

В начале мая в результате удара коалиции по поселению Аль-Фадель погибли 25 человек. В российском МИДе не раз заявляли, что эти действия совершаются без согласия официального Дамаска и без резолюции Совета Безопасности ООН.