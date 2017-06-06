Коалиция США нанесла удар по сирийским военным

Коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по правительственным силам Сирии в Ат-Танфе.

Как отмечается в материале, удару подверглись сирийские проправительственные силы в составе из 60 военных, в распоряжении которых находилась артиллерия и средства ПВО, сообщает «РИА Новости».

Как отмечается в материале, солдаты представляли угрозу коалиции и партнерским силам, находящиеся в гарнизоне Ат-Танфа.

«Коалиция уничтожила дополнительные силы, поддерживающие сирийский режим, внутри установленной зоны избежания конфликтов на юге Сирии 6 июня», — говорится в заявлении коалиции.

Сообщается также, что коалиционные силы находятся в Ат-Танфе и тренируют местных сирийцев для борьбы с запрещенной в России группировкой «Исламское государство».

«Коалиция не намерена воевать с сирийским режимом или прорежимными силами, но готова защищаться, если поддерживающие режим силы откажутся освободить зону избежания конфликтов», — говорится в заявлении.