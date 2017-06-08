Коалиция США нанесла новый удар по сирийским военным
Коалиция, возглавляемая США, нанесла очередной авиаудар по проправительственным силам Сирии, сообщил официальный представитель военных Райан Диллон.
По данным телеканала CNN, целью коалиции стали танк и артиллерийские установки, подошедшие слишком близко к базе в Ат-Танф, где располагаются «союзные коалиции силы».
Кроме того, был сбит беспилотник, принадлежащий сирийским военным, который, по словам, Диллона, пытался сбросить боеприпасы на коалицию.
Вместе с тем, представитель военных не смог сказать, есть ли жертвы в результате последнего удара, отметив, что сейчас военные выясняют это.
Это уже третий удар коалиции по проправительственным войскам в Сирии. Предыдущий инцидент произошел 6 июня, сообщает «РИА Новости».
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