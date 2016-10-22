Коалиция в Ираке перепутала траурную процессию с террористами

Американская коалиция нанесла удар по иракскому Дакуку и вместо террористов вновь попала в траурную процессию. Сообщается о десятках погибших мирных жителях.

Как сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, погибли, в том числе, женщины и дети.

Российский военный напомнил, что под ударами самолетов коалиции слишком часто оказываются свадьбы, похоронные процессии, госпитали, полицейские участки и гуманитарные конвои, передает РИА Новости.