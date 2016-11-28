Коалиция во главе с США рапортовала об уничтожении «почти всех» замов главы ДАИШ

Госдепартамент США считает, что международной коалиции во главе с США удалось ликвидировать «почти всех» заместителей главы террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) Абу Бакра аль-Багдади.

«Лидеры ИГ гибнут все в большем количестве, и мы намерены резко увеличить это давление в последующие месяцы. Почти все заместители Абу Бакра аль-Багдади, включая главу внешних операций, военного министра, министров финансов и пропаганды, были убиты. Аль-Багдади ждет та же участь — это лишь вопрос времени», — цитирует текст заявления американского внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

Ранее Госдеп США распространил информацию о том, что силами коалиции от террористов освобождены 56 процентов территории Ирака и 27 процентов территории Сирии.

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