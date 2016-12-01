Коалиция во главе с США признала гибель 173 мирных жителей от авиаударов

Возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция признала гибель 173 гражданских лиц в результате нанесенных ею авиаударов в Ираке и Сирии.

«На данный момент, основываясь на доступной информации, штаб операции считает вероятным, что с начала операции «Непоколебимая решимость» удары коалиции непреднамеренно убили 173 гражданских лица. Мы сожалеем о случайных жертвах, которые стали результатом усилий коалиции по разгрому ИГ в Ираке и Сирии, и выражаем глубокие соболезнования семьям, которые были затронуты ударами», — цитирует текст заявления РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США признали ошибочное нанесение четырех авиаударов по позициям сирийской правительственной армии в сентябре 2016 года, которое стало результатом «человеческого фактора». В результате этих ударов погибло более 80 сирийских военнослужащих.