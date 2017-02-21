Книга Захара Прилепина может лечь в основу фильма о русских писателях на войне

Новая книга "Взвод" российского публициста в будущем может стать базовым материалом для создания документальной ленты о русских писателях-классиках, принимавших участие в войнах на разных этапах истории нашей страны. Такую возможность допустил сам Захар Прилепин.

Книга Прилепина «Взвод» включает 11 глав и содержит биографии литераторов, которые принимали участие в Кавказской, Финской, Русско-турецкой кампаниях. Автор рассказывает о военных эпизодах из жизни Гавриила Державина, Дениса Давыдова, Петра Вяземского, Петра Чаадаева и других классиков русской литературы.

«Возможно, документальный фильм по этому поводу появится», - отметил Захар Прилепин на пресс-конференции в ТАСС. По его мнению, подобные экстремальные периоды из жизни великих людей необходимо популяризировать для подрастающего поколения. «Да и для взрослых людей тоже правда должна быть донесена», - подчеркнул Прилепин.