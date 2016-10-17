Книга Светланы Алексиевич вошла в шорт-лист британской премии в области нон-фикшн

Сегодня объявлен короткий список финалистов премии имени Бейли Гиффорда - главной британской награды в области научно-популярной литературы. В шорт-лист попала белорусская писательница Светлана Алексиевич с книгой «Время секонд хэнд».

Светлана Алексиевич в прошлом году стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Также она получила немецкую премию Ремарка, премия Национального круга книжных критиков (США) и польскую премию Рышарда Капусьциньского.

Раньше престижная британская премия называлась призом имени Сэмюэля Джонсона в честь британского критика и поэта. Смена названия произошла в 2015 году из-за смены спонсора — теперь награда носит имя финансовой компании Baillie Gifford, сообщает «Афиша daily».