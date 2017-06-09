КНДР заявила об испытании нового типа ракет
Северная Корея вновь заявила о проведении очередных испытаний крылатых противокорабельных ракет нового типа.
«Ракеты точно поразили все обозначенные цели» в Японском море, говорится в сообщении агентства ЦТАК.
Отмечается, что за пусками лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.
Ракеты преодолели 200 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает «Национальная служба новостей».
Цель испытаний заключалась в проверке тактико-технических свойств этой системы вооружений, разработанной Академией военных наук.
29 мая Северная Корея также произвела успешный запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
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