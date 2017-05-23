КНДР запустило в Южную Корею неизвестным предметом

Снаряд неизвестной конструкции пересек границу Республики Корея со стороны КНДР.

Военные силы Южной Кореи заявили о пересечении демаркационной линии в провинции Канвондо неопознанного объекта, который был предупрежден выстрелами и громким сообщением.

Все системы противовоздушной обороны Республики Корея приведены в боевую готовность, а упавший объект изучают специалисты, отмечает Interfax.

В ходе инцидента пострадавших нет.