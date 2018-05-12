КНДР закроет ядерный полигон Пхунгери в конце мая

КНДР закроет ядерный полигон Пхунгери 23-25 мая. Данное решение принял ЦК Трудовой партии Кореи.

Будут уничтожены вход на полигон и объекты, расположенные вблизи него. С территории полигона выведут всех научных работников и охрану. Исследовательская шахта будет взорвана, затем снесены все наземные постройки.

Как сообщает РИА «Новости», на мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России, им будет дана возможность снять весь процесс ликвидации.

Ранее Северная Корея отказалась от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться на развитии экономики.