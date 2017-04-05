КНДР выразила соболезнования России в связи с терактом

Власти северной Кореи выразили соболезнования российскому руководству в связи с трагедией в метро Санкт-Петербурга.

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам направил соответствующее послание президенту России Владимиру Путину. В нем он передал соболезнования семьям погибших и выразил сочувствие пострадавшим.

Родственникам жертв теракта Ким Ен Нам пожелал как можно скорее пережить утрату, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на северокорейские СМИ.