КНДР возобновляет «горячую линию» с Сеулом
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился открыть специальную линию связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, которая была закрыта долгое время.
Уточняется, что переговоры будут проходить посредством «горячей линии», которую возобновили с 09:30 по московскому времени.
Южная и Северная Корея должны обсудить возможное участие делегации КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчханге.
Официальный представитель президента Южной Кореи назвал большим прорывом открытие «горячей линии» и выразил готовность к межкорейскому диалогу.
Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности возобновить связи с Сеулом в целях установления мира на Корейском полуострове, а также рассказал о желании КНДР принять участие в Олимпиаде, сообщает «360».
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