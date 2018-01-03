КНДР возобновляет «горячую линию» с Сеулом

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился открыть специальную линию связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, которая была закрыта долгое время.

Уточняется, что переговоры будут проходить посредством «горячей линии», которую возобновили с 09:30 по московскому времени.

Южная и Северная Корея должны обсудить возможное участие делегации КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчханге.

Официальный представитель президента Южной Кореи назвал большим прорывом открытие «горячей линии» и выразил готовность к межкорейскому диалогу.

Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности возобновить связи с Сеулом в целях установления мира на Корейском полуострове, а также рассказал о желании КНДР принять участие в Олимпиаде, сообщает «360».