КНДР возмущена решением Сеула подписать соглашение с Японией

Северная Корея возмущена решением лидера Южной Кореи Пак Кын Хе подписать соглашение о совместном использовании и защите военной информации с Японией.

Как отмечается в заявлении КНДР, ранее ни один из сеульских правителей не осмеливался подписать военное соглашение с Японией - заклятым врагом корейского народа.

Кроме того, в подписании данного соглашения КНДР обвинили Вашингтон и Токио, оказывающих давление на Сеул. - Подписание такого соглашения будет содействовать созданию агрессивного военного альянса с участием США, Японии и Южной Кореи, - говорится в заявлении северокорейской стороны.

Подписанное Японией и Южной Кореей соглашение определяет условия обмена секретной информацией, не допускающие ее утечек. До последнего времени обмен соответствующей информацией между Токио и Сеулом осуществлялся через США, сообщает ТАСС.