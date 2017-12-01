КНДР требует признать ее ядерной державой

Пхеньян согласится на переговоры с Вашингтоном только в том случае, если США признают КНДР ядерной державой.

Северокорейские власти уверены, что с учетом последних ракетных испытаний страна имеет полное право на такой статус. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Пашина, посетившего КНДР в составе российской делегации.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Патрушев отметил, что действия КНДР могут нести угрозу для РФ. В связи с этим Москва просчитывает вероятность военного конфликта и готовится к нему.