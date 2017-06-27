В КНДР сравнили Дональда Трампа с Гитлером

Северная Корея сравнила политику президента США Дональда Трампа с нацистской Германией.

«Принцип «Америка превыше всего»... означает отстаивание мирового господства при помощи ресурсов и военной силы, так же, как это было при реализации концепции мировой оккупации Гитлера», - говорится в официальном заявлении Пхеньяна.

Власти КНДР также обвинили США в намерении принести весь мир в жертву во имя лучшей жизни в Соединенных Штатах.

Конфликт между КНДР и США обострился после смерти американского студента, который был возвращен в Америку в состоянии комы после 18 месяцев тюрьмы, сообщает «Федерал пресс».

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