В КНДР сравнили Дональда Трампа с Гитлером
Северная Корея сравнила политику президента США Дональда Трампа с нацистской Германией.
«Принцип «Америка превыше всего»... означает отстаивание мирового господства при помощи ресурсов и военной силы, так же, как это было при реализации концепции мировой оккупации Гитлера», - говорится в официальном заявлении Пхеньяна.
Власти КНДР также обвинили США в намерении принести весь мир в жертву во имя лучшей жизни в Соединенных Штатах.
Конфликт между КНДР и США обострился после смерти американского студента, который был возвращен в Америку в состоянии комы после 18 месяцев тюрьмы, сообщает «Федерал пресс».
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