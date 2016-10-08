КНДР не собирается применять первой ядерное оружие

Пхеньян не собирается первым применять ядерное оружие. Об этом заявил представитель КНДР на сессии первого комитета Генеральной ассамблеи ООН.

"Наша страна получила доступ к ядерным вооружениям в целях самообороны из-за угроз со стороны Соединенных Штатов и никогда первой их не применит, если не будет нарушен ее суверенитет", - подчеркнул дипломат.

Но, по его мнению, по вине США над Корейским полуостровом нависла реальная угроза войны. Поэтому КНДР будет и впредь полагаться на свой мощный ядерный арсенал сдерживания.

Северокорейский дипломат подверг критике Совет Безопасности ООН за необоснованные заявления и резолюции с осуждением проведенных Пхеньяном ядерных испытаний и запусков ракет, сообщает ТАСС.

Последнее ядерное испытание Пхеньян провел 9 сентября. Как сообщалось, подземный атомный взрыв стал самым мощным в истории испытаний ядерного оружия КНДР.