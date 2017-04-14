МИД КНДР рассказал о проведении ядерных испытаний
Северная Корея проведет ядерные испытания, когда сочтет это необходимым. Такое заявление сделали в МИД республики.
Дипломаты также назвали сложившуюся ситуацию в регионе «порочным кругом», в котором президент США Дональд Трамп своими сообщениями только создает проблемы.
Ранее в КНДР заявили, что не будут «сидеть сложа руки» в ожидании американского удара, сообщает Ura.ru.
По данным телеканала NBS, у американской разведки есть данные о том, что КНДР готовится провести очередные испытания уже в предстоящие выходные. Источники телеканала утверждают, что американцы разместили в районе Корейского полуострова два эсминца с крылатыми ракетами «Томагавк».
Следующая новость Брак в России все чаще стал заменяться сожительством
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии