МИД КНДР рассказал о проведении ядерных испытаний

Северная Корея проведет ядерные испытания, когда сочтет это необходимым. Такое заявление сделали в МИД республики.

Дипломаты также назвали сложившуюся ситуацию в регионе «порочным кругом», в котором президент США Дональд Трамп своими сообщениями только создает проблемы.

Ранее в КНДР заявили, что не будут «сидеть сложа руки» в ожидании американского удара, сообщает Ura.ru.

По данным телеканала NBS, у американской разведки есть данные о том, что КНДР готовится провести очередные испытания уже в предстоящие выходные. Источники телеканала утверждают, что американцы разместили в районе Корейского полуострова два эсминца с крылатыми ракетами «Томагавк».