КНДР провела очередной запуск баллистической ракет
Сеул объявил об очередном запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи.
Предполагается, что ракета стартовал с полигона в провинции Пхеннан-Намдо. Тип ее пока не установлен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
Ракета летит в восточном направлении. Япония задействовала истему предупреждения о ракетной угрозе.
В прошлый раз КНДР проводила ракетные испытания в сентябре, что стало поводом для введений новых санкций.
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