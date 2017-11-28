КНДР провела очередной запуск баллистической ракет

Сеул объявил об очередном запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи.

Предполагается, что ракета стартовал с полигона в провинции Пхеннан-Намдо. Тип ее пока не установлен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Ракета летит в восточном направлении. Япония задействовала истему предупреждения о ракетной угрозе.

В прошлый раз КНДР проводила ракетные испытания в сентябре, что стало поводом для введений новых санкций.