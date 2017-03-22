В КНДР провалились очередные ракетные испытания
Очередной запуск ракеты в КНДР закончился провалом. Об этом заявили военные Южной Кореи и США, проводящие совместные учения.
Запуск производился неподалеку от авиабазы Вонсан. Предполагается, что ракета взорвалась практически сразу после старта.
Военные уточняют обстоятельства происшествия и тип ракеты. «Мы работаем с нашими партнерами над более подробной оценкой. Мы продолжаем пристально наблюдать за активностью Северной Кореи», - цитирует «ТВ Центр» сообщение Тихоокеанского командования США со ссылкой на агентство Yonhap.
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