КНДР пригрозила США ответным ударом

Северная Корея пригрозила США нанести ответный удар в случае атаки по ядерным объектам страны, заявил полномочный министр посольства КНДР в Москве Зин Зен Хев.

По его словам, ситуация на Корейском полуострове дошла до неконтролируемой ситуации, потому что США и южнокорейские марионетки развернули действия, которые ставят своей целью ликвидацию полуострова, свержение северокорейского лидера и нанесение превентивного удара по ракетным и ядерным объектам КНДР.

«Наша армия и наш народ бдительно следят за происками враждебных сил и, если с их стороны будет хоть малейшая провокация, готовы нанести ответный удар и раздавить провокацию», - цитирует «Интерфакс» слова дипломата.

При этом он отметил, что Пхеньян намерен укреплять отношения с Россией.