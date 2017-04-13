КНДР пригрозила США ответным ударом
Северная Корея пригрозила США нанести ответный удар в случае атаки по ядерным объектам страны, заявил полномочный министр посольства КНДР в Москве Зин Зен Хев.
По его словам, ситуация на Корейском полуострове дошла до неконтролируемой ситуации, потому что США и южнокорейские марионетки развернули действия, которые ставят своей целью ликвидацию полуострова, свержение северокорейского лидера и нанесение превентивного удара по ракетным и ядерным объектам КНДР.
«Наша армия и наш народ бдительно следят за происками враждебных сил и, если с их стороны будет хоть малейшая провокация, готовы нанести ответный удар и раздавить провокацию», - цитирует «Интерфакс» слова дипломата.
При этом он отметил, что Пхеньян намерен укреплять отношения с Россией.
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