В КНДР предотвращено покушение на Ким Чен Ына

В Пхеньяне начинает уголовное преследование организаторов, соучастников и пособников предполагаемого покушения на лидера страны Ким Чен Ына.

Служба разведки КНДР уже назвала имена ключевых подозреваемых - глава Национального агентства разведки Южной Кореи Ли Бенхо, глава подразделения этого же ведомства Хан Ганом, агент южнокорейской разведки агентства разведки Чо Гичхоль, а также директор компании «Qingdao Nazca».

Преступление в отношении перечисленных лиц рассматривается как подготовка покушения, связанное с терроризмом, государственной изменой, мятежом и попыткой государственного переворота, сообщает РИА Новости.

Пхеньян требует от стран, на территории которых находятся причастные к преступлению лица, арестовать подозреваемых и выдать их Северной Корее.

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