В КНДР показали видео с имитацией удара по США
На военном параде, прошедшем недавно в Северной Корее по случаю 105-й годовщины дня рождения Ким Чен Ира, был показан агитационный видеоролик, демонстрирующий запуск баллистической ракеты, которая поражает территорию США.
Зрителям продемонстрировали пуск новой баллистической ракеты средней дальности, ее полет над Тихим океаном и удар по неназванному городу в Соединенный Штатах.
Отмечается, что на одном из кадров ролика государственный флаг США изображен горящим на фоне кладбища.
Кроме того, на параде присутствовал хор, исполнявший песни, прославляющие достижения северокорейской военной промышленности, в которых ракеты сравнивались со вспышками молнии, «готовыми бросить вызов империализму», сообщает «Экономика сегодня».
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