КНДР отработала нанесение ударов по авианосцам США

Северная Корея провела очередные учения по отработке ударов по американским авианосцам.

Как уточняется в материале, смотр боевых полетов прошел в присутствии лидера страны Ким Чен Ына.

По словам командующего ВВС страны Ким Гван Хёка, смотр стал «значимым испытанием» по уничтожению любых целей, в том числе вражеских авианосцев.

Военачальник отметил, что учения призваны «еще более воодушевить армию КНДР на завершение борьбы за воссоединение родины».

По данным северокорейского информационного агентства, Ким Чен Ын остался доволен смотром и распорядился укреплять боеспособность ВВС.

Ранее в Японское море отправился атомный авианосец США «Карл Винсон». Кроме того, в японском порту Йокосука пришвартован авианосец «Рональд Рейган», сообщает «РИА Новости».

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