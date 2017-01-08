В КНДР не отмечают день рождения Ким Чен Ына из-за скромности
В КНДР решили не отмечать день рождения лидера страны. Какие-либо официальные мероприятия по этому случаю не проводятся.
Как пишут местные журналисты, для председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР, который занимается проблемами повышения благосостояния корейского народа, характерны проявление скромности и нежелание подчеркивать личные заслуги.
В корейских настенных календарях на этот год дата 8 января обозначена как воскресный, но не праздничный день. Как официальные праздники отмечены лишь дни рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена (15 апреля) и отца - Ким Чен Ира (16 февраля), сообщает ТАСС.
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