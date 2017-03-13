КНДР обвинила в убийстве Ким Чен Нама Штаты и Южную Корею

Убийство Ким Чен Нама было подстроено южнокорейскими и американскими властями. Об этом заявил заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен.

«От «а» до «я» этот случай является следствием безрассудных действий властей США и Южной Кореи, нацеленных на то, чтобы бросить тень на достоинство КНДР и обрушить социальный строй страны», - цитирует ТАСС его выступление на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Ким ин Рен отметил, что отравляющее вещество VX, с помощью которого предположительно был убит Ким Чен Нам, производится лишь в ограниченном круге стран, в том числе в США. При этом он добавил, что в Южной Корее есть огромные американские военные арсеналы, включающие в себя и химическое оружие.

По словам представителя КНДР, данное преступление – одна из попыток Вашингтона и Сеула спровоцировать ядерную войну с его страной.

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