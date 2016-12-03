КНДР обвинила ООН в нагнетании обстановки на Корейском полуострове
Власти КНДР назвали резолюцию Совбеза ООН об ужесточении санкций сфабрикованной и способной привести к эскалации напряженности на Корейском полуострове.
«Совет безопасности ООН сфабриковал «резолюцию о санкциях», осуждающую наше испытание ядреной боеголовки в сентябре этого года», - цитирует РИА «Новости» пресс-релиз посольства КНДР в России.
В документе отмечено, что всемирная организация действовала по указке США и тем самым посягнула на суверенитет Северной Кореи, ее право на существование и развитие. В Пхеньяне заявили, что подобные действия ООН приведут «к еще более мощным ответным и мерам самообороны».
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