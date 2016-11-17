КНДР обиделась на прозвище своего лидера в китайском интернете

Чиновники Северной Кореи обратились к своим китайским коллегам с просьбой запретить использование гражданами страны в интернете прозвища Jin San Pang, данного Ким Чен Ыну.

СМИ поясняют, что данная фраза переводится как «Ким Толстый третий» и пользуется особой популярностью у китайских пользователей Сети.

В МИД Китая заявили, что сообщения о введении цензуры в интернете и запрете использования упомянутой фразы не соответствуют действительности. В то же время подчеркнули, что не одобряют использование оскорбительных и издевательских реплик в адрес лидера любого государства, сообщает «Подмосковье сегодня».