КНДР обиделась на прозвище своего лидера в китайском интернете
Чиновники Северной Кореи обратились к своим китайским коллегам с просьбой запретить использование гражданами страны в интернете прозвища Jin San Pang, данного Ким Чен Ыну.
СМИ поясняют, что данная фраза переводится как «Ким Толстый третий» и пользуется особой популярностью у китайских пользователей Сети.
В МИД Китая заявили, что сообщения о введении цензуры в интернете и запрете использования упомянутой фразы не соответствуют действительности. В то же время подчеркнули, что не одобряют использование оскорбительных и издевательских реплик в адрес лидера любого государства, сообщает «Подмосковье сегодня».
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