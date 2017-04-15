КНДР нанесет ответный удар США в случае провокаций

Северная Корея пообещала нанести ответный удар на любую провокацию со стороны США. Об этом заявил зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета страны Цой Рён Хе, выступая на параде в честь 105-летней годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Он сказал: «Если США безрассудно пойдут на провокации, революционные силы нанесут уничтожающий удар, на тотальную войну мы ответим тотальной войной, на ядерную войну ударом ядерным оружием в нашем стиле противостояния».

Ранее заместитель главы МИД Северной Кореи Риола Хан сообщал, что КНДР не станет «сидеть сложа руки», если Америка попытается нанести ядерный удар. В разведке NBC сообщали, что Вашингтон нанесет превентивный удар по Пхеньяну, если убедится в том, что КНДР проведет испытания ядерного оружия, пишет РБК.