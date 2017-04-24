КНДР может провести ядерное испытание в ближайшее время

КНДР вновь готовится к проведению ядерного испытания, об этом свидетельствуют данные Американо-корейского института Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне.

Как уточняется в материале, на ядерном полигоне в районе деревни Пунге-ри уезда провинции Хамгён-Пукто зафиксированы признаки активной подготовки к проведению очередного ядерного испытания.

По мнению экспертов, шестой по счету атомный тест может быть осуществлен в любой момент, как только будет получен соответствующий приказ из Пхеньяна.

По прогнозам, испытание может быть проведено между 25 апреля и 9 мая, так как 25 апреля в Пхеньяне будет отмечаться годовщина основания Корейской народной армии, а 9 мая в Южной Корее состоятся досрочные президентские выборы, сообщает ТАСС.

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