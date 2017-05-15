КНДР испытала ядерную боеголовку недалеко от России
Тестирование новой баллистической ракеты с ядерным зарядом прошло в КНДР.
Власти КНДР признали успешным запуск баллистической ракеты, проведенный в ночь на 14 мая. Место испытания оказалось неприятным для России – ракета упала всего в 96 километрах от города Владивосток.
По последней информации, ракета была запущена под большим углом, чтобы не подвергать опасности соседние страны, в частности – Россию и Японию.
Дальность полета ракеты, по данным северокорейских военных, составила 787 км, высота полета достигла более 2 тысяч метров, отмечает РБК.
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