КНДР испытала ядерную боеголовку недалеко от России

Тестирование новой баллистической ракеты с ядерным зарядом прошло в КНДР.

Власти КНДР признали успешным запуск баллистической ракеты, проведенный в ночь на 14 мая. Место испытания оказалось неприятным для России – ракета упала всего в 96 километрах от города Владивосток.

По последней информации, ракета была запущена под большим углом, чтобы не подвергать опасности соседние страны, в частности – Россию и Японию.

Дальность полета ракеты, по данным северокорейских военных, составила 787 км, высота полета достигла более 2 тысяч метров, отмечает РБК.