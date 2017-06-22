КНДР испытала двигатель для баллистической ракеты
Северная Корея испытала новый двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты, сообщили источники в разведке США.
По данным американского телеканала Fox news, испытание было произведено 21 июня.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил опасения, что КНДР «в не столь далеком будущем» освоит технологию межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить цели в США.
9 июня КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет, а 29 мая спытала баллистическую ракету, сообщает «РИА Новости».
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