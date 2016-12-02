КНДР грозит одним ударом смести Южную Корею с лица Земли

В КНДР началась репетиция артиллерийских ударов по Южной Корее, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам главы КНДР Ким Чен Ына, в случае начала войны по южнокорейским силам будет нанесен такой удар, который с самого начала «подавит их волю к ответным действиям».

Северокорейский глава также пригрозил одним ударом полностью смести Южную Корею с лица Земли.

В ходе учений военные отработают артиллерийские удары по приграничным островам Южной Кореи и, в частности, по Сеулу.

Предполагается, что угрозы КНДР связаны с решением Совета безопасности ООН ужесточить действующие в отношении Пхеньяна санкций, сообщает «Экономика сегодня».