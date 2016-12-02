КНДР грозит одним ударом смести Южную Корею с лица Земли
В КНДР началась репетиция артиллерийских ударов по Южной Корее, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
По словам главы КНДР Ким Чен Ына, в случае начала войны по южнокорейским силам будет нанесен такой удар, который с самого начала «подавит их волю к ответным действиям».
Северокорейский глава также пригрозил одним ударом полностью смести Южную Корею с лица Земли.
В ходе учений военные отработают артиллерийские удары по приграничным островам Южной Кореи и, в частности, по Сеулу.
Предполагается, что угрозы КНДР связаны с решением Совета безопасности ООН ужесточить действующие в отношении Пхеньяна санкций, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Центральный канал США показал послание Путина к Федеральному собранию
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии